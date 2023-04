PSG : Le clan Mbappé proche de boucler un gros transfert, il balance

La rédaction

L’OL n’aura pas réussi à sauver sa saison en se qualifiant pour la finale de la Coupe de France. Défaits face à Nantes, ce mercredi (1-0), les hommes de Laurent Blanc ont livré une prestation sans couleurs. Comme nombreux de ses partenaires sur la pelouse, Rayan Cherki, 19 ans, et convoité par le PSG, a montré beaucoup de déchets. Le jeune lyonnais, apprécié de Kylian Mbappé, a agacé Daniel Riolo.

Considéré comme un des plus grands talents depuis de nombreuses années, du centre de formation lyonnais, Rayan Cherki sait faire parler de lui. Grand technicien, le virevoltant ailier franco-algérien possède encore quelques axes de progression dans son jeu. Cet hiver, le PSG s’était montré très intéressé pour le faire venir à Paris, mais s’était heurté à la fermeté du président Lyonnais Jean-Michel Aulas qui souhaitait absolument conserver cet « enfant du club » . Sauf que ce dossier est toujours d'actualité au PSG, et l'entourage de Kylian Mbappé ferait le forcing pour attirer Cherki.

Le « clan Mbappé » impliqué dans la carrière de Cherki selon Daniel Riolo

Présent dans l’émission l’After Foot , Daniel Riolo s’est exprimé sur la situation de Rayan Cherki. Selon lui, Kylian Mbappé et ses proches, qui apprécieraient le profil du joueur de 19 ans, sont en train de tout mettre en oeuvre pour boucler le deal : « Le clan Mbappé est en train de lui faire sa carrière et va l'envoyer dans le mur. Le clan Mbappé est à la baguette pour gérer la carrière ce joueur. Je ne sais pas ce qu'ils lui trouvent et de quelle façon ils vont lui mettre du plomb dans la tête parce que c'est ce qu'il lui manque » .

Cherki : « Une bouillie de football » selon Riolo