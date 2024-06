PSG : L'avenir d’une «future superstar» réglé après l’Euro 2024 ?

Pierrick Levallet

À la recherche du successeur de Kylian Mbappé au PSG, Luis Enrique avait trouvé sa perle rare. Le technicien espagnol voulait miser sur Xavi Simons, prêté au RB Leipzig cette saison. Seulement, l'international néerlandais ne souhaite pas revenir dans la capitale et devrait donc repartir en prêt. Cependant, son dossier ne devrait être réglé qu'après l'Euro 2024.

Au PSG, Luis Enrique avait désigné le joueur idéal pour succéder à Kylian Mbappé. Le10Sport.com vous avait révélé en exclusivité que le technicien espagnol et Luis Campos voulaient miser sur Xavi Simons, prêté au RB Leipzig cette saison. Seulement voilà, l’international néerlandais ne souhaite pas vraiment revenir chez les Rouge-et-Bleu après l’Euro 2024.

Xavi Simons ne veut pas revenir au PSG

En effet, Xavi Simons souhaite avoir un rôle important la saison prochaine pour ne pas freiner sa progression. Pas certain d’avoir ce qu’il veut au PSG, le crack de 21 ans aurait fait savoir aux dirigeants parisiens récemment qu’il voulait être à nouveau prêté. Le Bayern Munich et le RB Leipzig se tiendraient l’affût. Le dossier, lui, devrait être réglé seulement après l’Euro 2024.

«Il souhaite quitter le PSG sous forme de prêt»