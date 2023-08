PSG : La solution mystère de Mbappé

Alexis Brunet

Le PSG s'est renforcé considérablement en attaque, grâce au mercato, mais aussi avec le retour de Kylian Mbappé dans le groupe principal. Le Français a été mis à l'écart pendant plusieurs semaines, avant d'être réintégré ce dimanche. Alors que les rumeurs évoquaient de nouvelles discussions pour une prolongation de contrat, il n'en serait rien. Kylian Mbappé aurait fait une concession secrète auprès du PSG afin de rejouer au plus vite.

Ce samedi, le PSG faisait son retour en Ligue 1 face au FC Lorient. Lors de cette rencontre, les regards n'étaient pas braqués sur le terrain, mais sur les loges du Parc des Princes. Dernière recrue en date de Paris, Ousmane Dembélé était pour la première fois aperçu dans son nouvel écrin. Mais surtout à côté de l'ancien Barcelonais, on pouvait apercevoir Kylian Mbappé.

Des négociations apaisées entre Mbappé et le PSG

La présence de Kylian Mbappé au Parc des Princes était le premier signe de relations apaisées entre le joueur et le PSG. Peu après, on apprenait que l'attaquant était réintégré au groupe principal à l'entraînement. De quoi voir revenir l'espoir d'une possible prolongation ?

Ça va bouger pour Mbappé, le boss du PSG a tout prévu https://t.co/59wPDTqYIs pic.twitter.com/Kr9DXlVHal — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

Mbappé a tout fait pour rejouer au plus vite