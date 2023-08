PSG : Un nouveau clash révélé pour Neymar ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Neymar va quitter le PSG. Luis Enrique a eu raison du joueur brésilien, qui devrait s'engager dans les prochaines heures avec Al-Hilal. Le technicien espagnol a fait savoir, dès son arrivée, à ses responsables qu'il ne comptait pas sur la star, avec qui les relations ont été tendues à Barcelone entre 2015 et 2017.

C'est terminé pour Neymar. Le joueur s'est envolé pour l'Arabie Saoudite ce lundi pour passer sa visite médicale et s'engager avec Al-Hilal. Comme annoncé par le 10Sport.com, le Brésilien n'était pas fermé à l'idée de rester au PSG cette saison, mais Luis Enrique a très vite douché ses espoirs.

Luis Enrique a mis Neymar à la porte

Des son arrivée au PSG, le technicien espagnol a signifié à ses supérieurs qu'il ne comptait pas utiliser Marco Verratti et donc Neymar. Les deux joueurs ont été invités à trouver une porte de sortie, et Neymar avait pensé à un retour au FC Barcelone. Une venue, qui aurait pu être possible sans le refus de Xavi.

Le Barça ne se faisait pas d'illusion