PSG - La signature surprise : Guardiola dit tout !

Alors qu'il détenait déjà un gardien d'envergure internationale avec Ederson, Pep Guardiola a décidé d'opérer à un grand changement du côté de Manchester City. Le coach espagnol est allé déloger Gianluigi Donnarumma au PSG à lé surprise générale alors que le portier italien ne correspond pas franchement à son style habituel, et Guardiola s'en est expliqué.

Poussé au départ par le recrutement de Lucas Chevalier au PSG, Gianluigi Donnarumma a donc été contraint de se trouver une porte de sortie cet été, et le gardien italien a finalement été transféré à Manchester City. Une signature surprise étant donné qu'Ederson, doté d'un meilleur jeu au pied que Donnarumma, semblait plus adapté pour travailler sous les ordres de Pep Guardiola. Mais ce dernier est quand même allé signer le gardien italien du PSG.

Guardiola s'explique pour Donnarumma Et Guardiola a tenté de justifier son choix en conférence de presse : « J‘essaie toujours de m’adapter aux qualités de mes joueurs. Je ne vais pas demander à « Gigi » de faire quelque chose avec lequel il n’est pas à l’aise », confie l'entrâineur de Manchester City.