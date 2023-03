PSG : La révolution annoncée en direct, «tout le monde va dégager»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG a récemment vécu une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le prochain mercato estival promet déjà d’être agité au Parc des Princes, et pas seulement au niveau de l’effectif. À en croire les propos de Daniel Riolo, Christophe Galtier et Luis Campos seraient eux aussi clairement menacés au PSG.

Faut-il s’attendre à une révolution cet été au PSG, alors que le club francilien déjà éliminé en Coupe de France et en Ligue des Champions, est bien loin des objectifs fixés en début de saison ? Christophe Galtier s’efforce d’afficher un discours serein depuis l’élimination face au Bayern Munich, et pourtant en coulisses, l’entraîneur du PSG semble bel et bien menacé, au même titre que son fidèle collaborateur Luis Campos au poste de conseiller sportif.

« Tout le monde devrait dégager »

Interrogé au micro de l'émission l’After Foot lundi soir, sur RMC Sport , Daniel Riolo a annoncé que leur place au PSG est clairement menacée : « Le duo Campos/Galtier est déjà sur la sellette. Campos va-t-il rester ? Galtier ? A priori, vu les deux mercatos ratés et les prestations de Galtier sur le banc, tout le monde devrait dégager. Et là, qu’est-ce qu’on voit pas, chers amis, le grand barouf sorti par Luis Campos. La république des copains est de retour, enfin si elle a disparu à un moment, avec les appels aux amis. Luis Campos est franchement une personne très agréable, qui connaît le foot, avec qui il fait bon boire un café et discuter football parce que c’est un type très gentil, sauf que là, le côté ‘je suis agréable mais je veux absolument sauver mon cul, je veux rester en place et maintenir Christophe Galtier’, ça passe par les relais dans les différents journaux où il a au fil du temps tissé les liens », explique-t-il.

« On va faire le ménage »