PSG : La presse italienne annonce un transfert à 50M€ !

Axel Cornic

Le mercato estival s’annonce mouvementé au Paris Saint-Germain, qui devrait se séparer de plusieurs indésirables. Cela concerne notamment Randal Kolo Muani, troisième plus gros transfert de l’histoire du club, prêté l’hiver dernier à la Juventus et pour qui une solution pourrait bien être trouvée dans les prochaines semaines.

Recruté pour 95M€, Randal Kolo Muani a vu sa situation changer au PSG, puisqu'il n’est clairement plus dans les plans de Luis Enrique. Son prêt à la Juventus a apporté une solution avec d’ailleurs quelques belles prestations en Serie A, mais elle n’est que passagère. Car l’accord ne comporte aucune option d’achat et se termine dans un peu plus d’un mois...

Les doutes de Kolo Muani

Après des débuts tonitruants, un transfert définitif s’est rapidement dessiné pour l’international français, mais beaucoup de choses se sont passées depuis. A Turin, on a notamment changé d’entraineur avec le départ de Thiago Motta et l’arrivée d’Igor Tudor, qui est beaucoup moins fan de Kolo Muani. Et les choses pourraient encore évoluer, avec l’ancien de l’OM qui ne pourrait à son tour être remercié.

Une première offre pour le PSG ?

La Juventus semble tout de même vouloir faire une tentative pour le retenir. Ainsi, TMW nous apprend qu’une première offre pourrait bientôt arriver au PSG, avec un nouveau prêt pour Randal Kolo Muani. Cette fois, il comporterait une option d’achat non obligatoire, avec l’opération qui pourrait atteindre un total de 50M€. Du côté du joueur, on souhaiterait vraisemblablement poursuivre son aventure en Italie.