PSG : La presse espagnole lâche une bombe pour le transfert de Mbappé

Benjamin Labrousse

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, Kylian Mbappé est convoité par le Real Madrid. L’attaquant de 25 ans reste silencieux quant à son avenir, mais le club espagnol avance dans ce qui ressemble à une véritable opération Mbappé. Ce vendredi, la presse espagnole a révélé des informations capitales dans ce feuilleton. Explications.

L’avenir de Kylian Mbappé interroge toujours autant du côté du PSG. Après avoir prolongé l’aventure à Paris en 2022, le capitaine de l’équipe de France pourrait enfin rejoindre le Real Madrid. Le club espagnol est très déterminé à l’idée d’inclure le Français dans ses rangs d’ici la saison prochaine. Pour rappel, les Merengue auraient déjà entamé des discussions avec le clan de Kylian Mbappé, qui selon les informations exclusives du 10sport.com, n’a pas tranché pour son avenir. A quelques jours des 8èmes de finale de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad, le numéro 7 est focalisé sur les prochaines échéances du PSG.

Le nom de Mbappé circule de plus en plus au Real Madrid !

Du côté du Real Madrid, l’heure serait toutefois à l’optimisme concernant l’arrivée de Kylian Mbappé en juin prochain ! En effet, le média ibérique Relevo a révélé des informations cruciales dans ce feuilleton Mbappé ce vendredi. A en croire Relevo , l’optimisme a grimpé en flèche chez les Merengue ces derniers jours. Le nom de Kylian Mbappé est de plus en plus présent en interne, et circule même dans les bureaux, dans les couloirs, et même dans les vestiaires du club espagnol. « On remarque qu'il y a eu des mouvements. Il se passe quelque chose... Maintenant, c'est vraiment en train de se passer » , se dirait-il au Real Madrid...

Quelque chose de grand se prépare avec Mbappé et Davies