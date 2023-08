PSG : La mère de Mbappé lâche une grande annonce sur le Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG ne veut pas repartir bredouille dans le dossier Kylian Mbappé. Le club parisien souhaite le vendre à un an de la fin de son contrat et espère récupérer pas moins de 250M€. Mais au sein du clan Mbappé, on se montre pessimiste. Le Real Madrid serait dans l'incapacité de dépenser cette somme cet été.

Les intentions de Kylian Mbappé sont connues. Le joueur a refusé d'étirer son contrat d'une saison et penserait à un départ libre au Real Madrid. C'est en tout cas ce que pense le PSG depuis quelques semaines. Pour éviter de le voir rejoindre le Real Madrid l'année prochaine, le club parisien souhaiterait le vendre cet été.





Départ assuré pour Mbappé

« Je ne sais pas quand cela sera réglé, mais je doute beaucoup que le PSG reste sans conclure le transfert de Mbappé. Quand il dit qu'il veut honorer son contrat, le joueur suit le scénario d'une négociation. Mais Mbappé veut aller au Real Madrid. La situation de l'attaquant à Paris est devenue très difficile, il a très envie que cela se termine et qu'il aille au Real Madrid. Le PSG commence aussi à vouloir qu'il parte pour débuter un nouveau cycle avec un autre attaquant » a confié Carlos Carpio. Mais le PSG se montrerait gourmand. La somme de 250M€ a été évoquée. Mais comme indiqué par le journaliste, la réponse du Real Madrid sera négative. Et Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, en a pleinement conscience.

La mère de Mbappé ne se fait pas d'illusions