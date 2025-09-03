PSG : La discussion secrète pour un transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté à West Ham la saison dernière, Carlos Soler a définitivement quitté le PSG pour rejoindre la Real Sociedad, dans le cadre d’un transfert estimé à 8M€. Présent en conférence de presse ce mardi, le milieu de terrain âgé de 28 ans a confié avoir beaucoup discuté avec Mikel Merino et Mikel Oyarzabal avant de faire son choix.

Il aura fallu attendre le dernier jour du mercato, mais le PSG a fini par réussir à trouver une porte de sortie à Carlos Soler. Trois ans après son arrivée en provenance de Valence, l’international espagnol (14 sélections) est de retour en Espagne, à la Real Sociedad, qu’il a rejoint dans le cadre d’un transfert estimé à 8M€, alors que le club de la capitale conservera 50% sur une future revente du milieu de terrain âgé de 28 ans.

« Cela fait longtemps que nous essayons » « Je suis très reconnaissant de la confiance qui m'a été accordée, non seulement cette année, mais aussi les années précédentes », a confié Carlos Soler ce mardi lors de sa conférence de presse de présentation. « Cette année, cela s'est fait tardivement, à la fin du mercato, mais cela fait longtemps que nous essayons. Nous sommes ici, c'est ce qui compte. La confiance est très importante pour un joueur. J'espère que ce sera pour de nombreuses années. Je suis à maturité sur le plan footballistique. »