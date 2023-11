PSG : Kylian Mbappé pourrait tout perdre

Axel Cornic

En fin de contrat, Kylian Mbappé est à un tournant de sa carrière et à bientôt 25 ans il pourrait quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid ou Liverpool. Mais est-ce que ces deux clubs peuvent vraiment lui donner plus que le PSG, qui a déjà montré par le passé vouloir miser fort sur lui ?

On assiste peut-être à la dernière saison de Kylian Mbappé avec le PSG. S’il a été réintégré après un été agité, la star française n’a en effet toujours pas réglé l’épineuse question de son avenir et si sa situation contractuelle ne change pas très rapidement, il pourrait bien partir libre en juin 2024.

Mbappé prêt à quitter le PSG ?

La priorité du PSG est évidemment de prolonger Mbappé, qui pourrait de son côté négocier avec d’autres clubs à partir du 1er janvier prochain. Et deux candidats se détachent, avec le Real Madrid et Liverpool. Deux clubs illustres et historiques, mais qui pourraient bien avoir quelques désavantages par rapport au projet parisien.

Un effort financier au Real Madrid

Coté Real Madrid, le gros point noir pourrait notamment être le salaire. Car Kylian Mbappé gagne actuellement autour des 50M€ au PSG et il semble très compliqué de voir les Madrilènes lui offrir un salaire ne serait-ce qu’équivalent, puisque la presse espagnole parle plus de montants compris entre les 30 ou 35M€ par an.

Le pari Liverpool