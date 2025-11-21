PSG : «J'aimerais prendre sa place» : Il est déjà menacé après sa signature !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain articule son projet sportif par son entraîneur Luis Enrique et son conseiller football Luis Campos. Le dirigeant portugais est le patron de la section sportive du club de la capitale depuis 2022 et prolongé au printemps dernier jusqu'en 2030. Un poste qui ne déplaît pas spécialement à Mathieu Bodmer.

Mercredi, Walid Acherchour et le journaliste Nicolas Jamain s'étaient déplacés au Havre afin de discuter avec Mathieu Bodmer et Didier Digard en ce retour du football de club après la trêve internationale de novembre. Le directeur sportif du Havre et l'entraîneur du club normand sont tous deux d'anciens joueurs du Paris Saint-Germain. De quoi donner des idées pour un nouveau chapitre au club ?

«Tout le monde sait l’amour que j’ai pour ce club» C'est la question qui a été posée à Mathieu Bodmer pendant cette interview dans l'After Foot par le consultant Walid Acherchour. « Tu veux prendre la place de Luis Campos un jour ou pas ? Oui, j’aimerais bien. Après, le PSG c'est le PSG. Tout le monde sait l’amour que j’ai pour ce club. Un rêve, je ne sais pas, un objectif je ne sais pas. Si ça se présente un jour pourquoi pas, mais ce n’est pas un objectif ou un rêve ».