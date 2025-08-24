PSG : «Insupportable !», Donnarumma se fait détruire en direct

Axel Cornic

A moins d’un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma a rompu avec le Paris Saint-Germain et doit désormais se trouver un nouveau club. Ses adieux au Parc des Princes ce vendredi ont relancé les débats autour de son avenir et en Italie, certains se demandent si le gardien de but ne s’est pas tiré une balle dans le pied.

Considéré comme l’un des meilleurs au monde, Gianluigi Donnarumma est sur le marché. Après quatre années passées au PSG, l’international italien est poussé vers la sortie à cause des difficultés rencontrés dans sa prolongation de contrat. Et Luis Enrique semble déjà l’avoir oublié, puisque Lucas Chevalier est arrivé du LOSC pour prendre sa place dans les cages parisiennes.

« C’est la deuxième fois dans sa vie que cela arrive » Evidemment, cette situation fait énormément parler et c’est le cas en Italie, où certains n’ont pas oublié son départ polémique de l’AC Milan, en 2021. « Sans lui, le PSG n’aurait jamais gagné la Ligue des Champions, c’est ce qui rend la situation insupportable. Au-delà de toutes les positions des parties concernées, moi je reproche au gardien de ne pas avoir une droite ligne entre les paroles et les faits. C’est la deuxième fois dans sa vie que cela arrive » a expliqué Marco Bucciantini, sur Sky Sport.