PSG : Il veut éjecter une star pour 80M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré sa prolongation de contrat jusqu’en 2028 actée en mai dernier avec le PSG, Marquinhos garde une grosse cote sur le marché des transferts puisqu’il a notamment été approché par l’Arabie Saoudite ces derniers jours. D’ailleurs, certains observateurs semblent prêts à se séparer du capitaine brésilien du PSG, à condition d’y mettre le prix.

À quoi faut-il vraiment s’attendre pour l’avenir de Marquinhos au PSG, qui a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours ? Alors qu’il avait pourtant prolongé son contrat jusqu’en 2028 en mai dernier, le capitaine brésilien du PSG a fait l’objet d’intérêts concrets en Arabie Saoudite. Finalement, le PSG ne souhaite pas aucunement se séparer de Marquinhos et a décliné l’approche saoudienne, au grand regret de certains observateurs…

Le PSG relance un énorme clash avec le mercato https://t.co/rwKYfpXp4n pic.twitter.com/ae2NCgPWuV — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

« Il a éteint la lumière au PSG »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport , Walid Acherchour a clairement expliqué qu’il ne croyait plus vraiment en Marquinhos au PSG : « Ça fait un an et demi qu'il a éteint la lumière. Défensivement, l'an dernier, ce n’est plus du tout ça. La saison dernière, à chaque fois, que ce soit en Ligue 1 ou en C1, qu'il y avait un centre dangereux dans la surface, ils étaient en danger. On ne pas pas revenir sur ce manque de leadership qu'il a avec le brassard de Capitaine. Il a du mal à gérer les problèmes dans le vestiaire. On l'a vu récemment où il n'a pas pris position entre Kylian Mbappé et le PSG. Il est Capitaine du PSG, il doit prendre position pour le club. Il est payé par le PSG, il a été prolongé par le PSG et il est Capitaine du PSG », explique-t-il.

« S’il y a une offre de 80M€... »