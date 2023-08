Mbappé : Il annonce son départ du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en rupture totale avec la direction du PSG étant donné qu’il refuse de prolonger son contrat, Kylian Mbappé se retrouve donc poussé vers la sortie. D’ailleurs, à en croire les révélations de certains journalistes, l’attaquant tricolore pourrait prendre la direction du Real Madrid dès cet été, ce qui permettrait au PSG de récupérer un peu de liquidités sur son départ.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? Le capitaine de l’équipe de France se retrouve désormais poussé vers la sortie par la direction du club de la capitale ! Mbappé refuse en effet d’activer sa clause de prolongation de contrat jusqu’en 2025, ce qui incite donc le PSG à vouloir s’en débarrasser au plus vite plutôt que de le voir partir libre dans un an.

Il signe à l'OM et imite Kylian Mbappé ! https://t.co/lruEFWnzIO pic.twitter.com/70gYDDt8ya — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

Al-Khelaïfi a lancé un ultimatum

Dès le 5 juillet dernier, en conférence de presse, Nasser Al-Khelaïfi avait lancé un ultimatum à Kylian Mbappé pour son avenir, en imposant une prolongation de contrat ou bien un transfert dès cet été : « Notre position est très claire, je vais la répéter encore une fois. Si Kylian Mbappé veut rester, c’est d’accord, mais il doit signer un nouveau contrat. On ne peut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde. C'est impossible. Il a dit qu'il ne partirait jamais gratuit. S'il change d'avis, ce n'est pas de ma faute. Je ne me répèterai pas à ce sujet », avait alors lancé le patron du PSG. Et sa fermeté va peut-être porter ses fruits.

Mbappé au Real Madrid cet été ?