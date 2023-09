PSG : Il vend la mèche pour le transfert de Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a décidé de rester au PSG cette saison, sans pour autant prolonger son contrat. Dernièrement, certaines rumeurs évoquaient une reprise des négociations entre la direction parisienne et le joueur tricolore. Mais au sein des supporters, on s'attend à un départ de la star française à la fin de la saison.

Cet été, Kylian Mbappé a fait des pieds et des mains pour rester au PSG, malgré la volonté du club de tourner la page à un an de la fin de son contrat. Finalement, le joueur a obtenu gain de cause, tout en promettant à son club qu'il ne serait pas lésé l'année prochaine. Car sauf retournement de situation, Mbappé devrait quitter le PSG en 2024 selon David Carmona.

Le feuilleton Mbappé bientôt relancé par le PSG ? https://t.co/zw1FaoGQgT pic.twitter.com/P2KlxV9cri — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

« Les Parisiens sont sûrs que c'est sa dernière année »

« Les Parisiens sont sûrs que c'est sa dernière année et qu'ils doivent gagner la Ligue des champions cette saison parce que l'année prochaine, il partira et ce sera plus difficile. Ils l'ont plus qu'assumé. Ils ne se soucient pas du prix auquel il partira, mais ils savent que leur star est là cette saison et qu'avec les recrutements qu'ils ont effectués, c'est cette année ou rien » a confié le président de la Real Madrid Peña de Paris, un groupe de supporters madrilènes basé dans la capitale.

Les Parisiens fidèles à Mbappé