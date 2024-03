PSG : Il vend la mèche pour le successeur de Mbappé ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé étant sur le départ, le PSG travaillerait sur sa succession. Le club de la capitale pourrait notamment se tourner vers Luis Diaz. La star de 27 ans, sous contrat jusqu'en juin 2027 avec Liverpool, pourrait venir remplacer l'international français chez les Rouge-et-Bleu. Cependant, l'ailier colombien se sentirait plutôt bien chez les Reds, ce qui pourrait plomber son transfert cet été.

Après sept ans dans la capitale, Kylian Mbappé va démarrer un nouveau chapitre de sa carrière ailleurs. L’international français, dont le contrat expire en juin prochain, aurait d’ores et déjà annoncé son départ aux dirigeants du PSG. Les Rouge-et-Bleu travailleraient donc sur la succession de la star de 25 ans. Dans cette optique, Luis Campos aurait plusieurs pistes en tête, de Victor Osimhen à Viktor Gyökeres en passant par Rafael Leão et Marcus Rashford.

Luis Diaz pour remplacer Mbappé au PSG ?

Mais le PSG pourrait également se faire aider par une vieille connaissance du Qatar. En effet, Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité qu’Antero Henrique travaillait sur le transfert de Luis Diaz. Personne ne sait si l’ancien directeur sportif du PSG a encore de l’influence au club, mais les dirigeants parisiens pourraient se laisser tenter par le profil de l’international colombien. Le père du joueur a néanmoins ouvert la porte aux clubs espagnols. « Il n'y a jamais eu rien de sérieux avec le Real Madrid ou l'Atlético. Liverpool a toujours été plus déterminé et plus concret pour signer Luis. Nous n’avons pas encore perdu espoir… Luis joue bien et les clubs espagnols sont toujours actifs sur le marché » avait expliqué Mané Diaz au micro de la Cadena SER .

«Diaz est heureux à Liverpool»