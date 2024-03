PSG : Le successeur de Mbappé est connu, la presse anglaise se lâche

Benjamin Labrousse

A l’issue de son contrat en juin prochain, Kylian Mbappé va quitter le PSG. L’attaquant de 25 ans risque ainsi de laisser un grand vide au niveau du secteur offensif parisien. Cependant, Paris évalue plusieurs possibles successeurs du numéro 7 pour cet été, et à en croire la presse anglaise, serait d’ores et déjà en contact avec Marcus Rashford (Manchester United). Explication.

L’avenir sans Kylian Mbappé est déjà préparé au PSG. Au cours du mois de février la star parisienne a entériné son départ à l’issue de son contrat en juin prochain. Désormais, si tout indique que le Bondynois va s’engager en faveur du Real Madrid, le départ de Kylian Mbappé pourrait provoquer un mercato estival XXL du côté du PSG.

PSG : Une recrue s’inspire de Benzema ? https://t.co/6ljbyHXzW1 pic.twitter.com/eMHwk6EaEY — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

Le PSG cherche un ailier gauche pour remplacer Mbappé

En effet, plusieurs médias ont révélé que le club de la capitale chercherait à se renforcer au poste d’ailier gauche dans quelques mois. Ainsi, plusieurs noms ont été associés au PSG, avec notamment Rafael Leao, Khvicha Kvaratskhelia, Luis Diaz, ou encore avec Marcus Rashford. Cible de longue date du club français, l’ailier de Manchester United est de nouveau annoncé avec insistance dans les petits papiers de la direction du PSG. Dans le dur chez les Red Devils , l’international Anglais pourrait décider de rebondir à Paris.

« Il est en contact avec le Paris Saint-Germain »