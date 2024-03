Mercato - PSG : Le Real Madrid a un gros problème avec Mbappé

Hugo Chirossel

En fin de contrat avec le PSG, qu’il a décidé de quitter, la prochaine destination de Kylian Mbappé ne fait pas vraiment de doute. Il devrait, sauf retournement de situation, être un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Si son arrivée est quasiment actée, la Casa Blanca a tout de même un problème en ce qui concerne la présentation de l’international français au Santiago Bernabeu.

Sept ans après son arrivée en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé vit ses derniers mois en tant que joueur du PSG. Alors qu’il sera libre de tout contrat à la fin de la saison, le capitaine de l’équipe de France a décidé que 2024 serait l’année où il quitterait le club de la capitale. Bien qu’il faille encore attendre avant l’annonce officielle, tout porte à croire que Kylian Mbappé portera le maillot du Real Madrid à partir de cet été.

Le Real Madrid prévoit une présentation en « mode Cristiano » pour Mbappé

Preuve que ce dossier est quasiment bouclé, le Real Madrid réfléchit déjà au moment où il pourra présenter Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu. Comme indiqué par AS , la Casa Blanca voit les choses en grand avec l’international français et veut organiser une présentation en « mode Cristiano ». Mais selon le quotidien espagnol, le Real Madrid est bien embêté afin de trouver la date à laquelle il pourra présenter Kylian Mbappé à ses supporters dans son stade.

Le Real Madrid en pleine galère pour trouver une date