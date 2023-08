PSG : Il réclame le transfert de Mbappé, la réponse amusante du Real Madrid

Benjamin Labrousse

Convoité depuis de longues années par le Real Madrid, Kylian Mbappé se retrouve désormais écarté de l’équipe première du PSG. Alors que les rumeurs enflent concernant son transfert vers le club espagnol, le Français a vu Vinicius Junior exprimer publiquement son envie de le voir signer à Madrid cet été. Une déclaration qui a fait le buzz, et qui a amusé un recruteur des Merengue.

Ces derniers jours, Kylian Mbappé n’a pas manqué de faire parler de lui sur les réseaux sociaux. Ce samedi, l’attaquant du PSG a vu la star brésilienne du Real Madrid, Rodrygo, publier une photographie d'eux profitant de leurs vacances ensemble, et ce, sur Instagram . Si cette publication du joueur madrilène a réellement enflammé la toile, la saga Kylian Mbappé a pris un nouveau tournant ce samedi.

Puni par le PSG, Mbappé les impressionne https://t.co/2iPKcA5D8B pic.twitter.com/Y2EXBM9hBb — le10sport (@le10sport) August 6, 2023

« Nous espérons que Kylian Mbappé viendra »

En effet, après Rodrygo, c’est un autre Brésilien du Real Madrid qui s’est exprimé publiquement à propos de la possible arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. En effet, Vinicius Junior a répondu à un internaute sur le réseau social TikTok au sujet de l’avenir de l’attaquant du PSG : « Nous espérons que Kylian Mbappé viendra, nous espérons qu'il viendra à Madrid » .

« Il n’y en aura plus pour Mbappé »