PSG : Il réclame le transfert de Mbappé en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour Kylian Mbappé, l'heure du choix approche. Comme en 2022, le joueur va devoir trancher une prolongation de contrat au PSG et un départ libre au Real Madrid. En Espagne, les journalistes encouragent l'international français à rejoindre la capitale espagnole. C'est le cas de Juanfe Sanz, l'un des journalistes de l'émission El Chiringuito.

L'heure n'est pas encore aux négociations. Mais dans les prochains mois, Kylian Mbappé entamera, à coup sûr, des discussions avec son club. En effet, le PSG devrait tenter de prolonger son contrat et ainsi, le conserver la saison prochaine. Lors d'un entretien accordé à la presse polonaise il y a quelques jours, Nasser Al-Khelaïfi avait annoncé que toutes les conditions étaient réunies pour organiser des négociations saines.

«Je regrette de ne pas l’avoir soulevé» : Une star du PSG lui a fait vivre un enfer ! https://t.co/SctgueYOtc pic.twitter.com/KxFr4MvhXg — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

Le PSG se veut rassurant

« Les problèmes que nous avons eus restent dans la famille et Kylian fait partie de la famille. Je suis fier de ce qu'il fait - et de ce que fait toute l'équip e » avait lâché le président du PSG. En Espagne, le ton est légèrement différent. Certains médias annoncent une arrivée prochaine de Mbappé au Real Madrid. Et pour cause, les nombreuses tentatives du PSG pour étirer son bail se sont soldées par des échecs.

L'Espagne interpelle Mbappé pour son transfert