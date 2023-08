PSG : Il provoque une surprenante bataille sur le mercato

Benjamin Labrousse

Formé au FC Barcelone, Ansu Fati pourrait quitter le club Blaugrana dès cet été. L’ailier espagnol reste un grand talent du football européen, mais ne semble plus faire partie des plans de son entraîneur Xavi. Si le joueur aurait récemment été proposé au PSG, Ansu Fati pourrait rebondir…au Real Madrid, qui attendrait la fin du mercato pour agir à son sujet.

Le mercato estival peut parfois être fait d’histoires rocambolesques. Comme chaque été, de nombreux joueurs talentueux ont été annoncés dans le viseur ou même proches du PSG. C’est le cas de l’ailier espagnol Ansu Fati. Mais si le club parisien semble avoir jeté son dévolu sur Ousmane Dembélé, Ansu Fati pourrait tout de même quitter le Barça.

«Si le Real Madrid appelle Ansu Fati, il vient»

Selon le journaliste espagnol Tomas Roncero, le Real Madrid aimerait recruter le jeune talent du Barça. « Cela ne me dérangerait pas qu'il vienne, parce que Madrid a recruté les meilleurs joueurs et qu'Ansu est un buteur naturel. Xavi l'ignore, lui donne juste ce qu'il faut et il n'aime pas ça. Il n'a pas le courage de le dire parce que cela irait à l'encontre d'une bonne partie des fans du Barça, mais Madrid attend au cas où le marché finirait par le mettre là..... Si quelqu'un met de l'argent, il va chez le rival et il ne se passe absolument rien, la vie continue. Si le Real Madrid appelle Ansu Fati, il vient. Ansu Fati, quoi qu'en dise Xavi, veut partir. Et si le Real Madrid l'appelle, il vient applaudir, parce que j'ai de bonnes relations avec les gens autour de lui », affirme ce dernier dans des propos relayés par AS .

«C'est une blague ?»