PSG : Il fait une annonce sur le transfert de ce buteur

Toujours à la recherche d’un attaquant, d’autant plus avec l’incertitude autour de l’avenir de Kylian Mbappé, le PSG a exploré plusieurs pistes, notamment celle menant à Victor Osimhen. Cependant, Rudi Garcia, arrivé sur le banc de Naples cet été, ne veut pas perdre l’international nigérian, ce qu’il a encore rappelé.

Annoncé sur la piste d’un attaquant depuis de longues semaines, le PSG peine encore à trouver son bonheur. Plusieurs options ont été étudiées par les dirigeants parisiens, comme Dusan Vlahovic, Harry Kane et Randal Kolo Muani. C’est également le cas de Victor Osimhen.

Naples retient Osimhen

Cependant, Naples demande une grosse indemnité de transfert pour se séparer de l’attaquant de 24 ans, dont le contrat court jusqu’en juin 2025. Cela, ajouté à la volonté de Rudi Garcia de conserver Victor Osimhen, ce qu’il a encore rappelé dernièrement.

« Je ne sais pas s'il y a un cas Osimhen, parce qu'il est sous contrat »