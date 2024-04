PSG : Il balance sur son transfert avorté à Paris !

Thibault Morlain

Révélé à Metz puis à l’OL, Miralem Pjanic s’est ensuite envolé pour l’Italie. Mais voilà que le milieu de terrain aurait très bien pu faire son grand retour au sein du championnat de France. En effet, il a régulièrement été question d’un intérêt du PSG à son égard et Pjanic l’a confirmé : rejoindre Paris aurait pu être une possibilité, mais il en a décidé autrement.

Parti de l’OL pour l’AS Rome en 2011, Miralem Pjanic est devenu en Italie l’un des meilleurs au poste de milieu de terrain. Forcément, son profil intéressait du très beau monde sur le marché des transferts. C’est finalement la Juventus qui a raflé la mise en 2016 en s’offrant les services de Pjanic, lui qui aurait très bien pu rejoindre le PSG et ainsi faire son grand retour au sein du championnat de France après avoir connu le FC Metz et l’OL au début de sa carrière.

Pjanic signe à la Juventus

En 2016, Miralem Pjanic a quitté l’AS Rome pour s’engager avec la Juventus. Un choix sur lequel est revenu le principal intéressé, qui avait à l’époque la possibilité de signer au PSG. « Mon départ de l’AS Rome ? C’est le football. Je suis resté 5 ans, mais avant, j’avais déjà refusé de nombreuses propositions. La Juventus me voulait déjà à la fin de la saison 3ème année, j’ai refusé parce que je sentais que je devais donner quelque chose de plus, je voulais essayer de gagner avec la Roma. Nous n’avons pas réussi alors j’ai décidé d’essayer autre chose », explique Pjanic pour le Corriere dello Sport.

« Le PSG me voulait »