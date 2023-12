PSG : Il annonce une grande surprise pour le transfert de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Les deux options qui semblent les plus sérieuses concernent une prolongation de contrat ou un départ libre. Dans cette optique, le Real Madrid semble l'équipe la mieux placée pour attirer le crack de Bondy. Cependant, une surprise venue d'Angleterre ne serait pas à exclure dans ce feuilleton.

Le feuilleton Mbappé est encore loin d'être terminé. En fin de contrat en juin prochain, le numéro 7 du PSG n'a toujours pas prolongé ce qui lui offre la possibilité de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier. L'option la plus probable serait un départ libre vers le Real Madrid, mais Jonathan Johnson n'écarte pas une autre destination plus surprenante : Arsenal.

«Arsenal est un projet attrayant aujourd'hui»

« Je pense qu'Arsenal est un projet attrayant aujourd'hui, et je pense que si une offre était faite et que le Real Madrid se retirait de l'équation, alors Mbappé y réfléchirait sérieusement. Je pense que l'intérêt de Liverpool est plus ancien et plus sérieux, mais en même temps Liverpool traverse une phase de transition, donc aucun des deux clubs ne semble être une destination évidente pour Mbappé en ce moment - seul le Real Madrid fait vraiment l'affaire à cet égard », lance le journaliste pour Caught Offside .

«Je n'exclurais pas complètement Arsenal»