Mbappé - PSG : Une offre va partir !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé vit peut-être sa dernière saison au PSG. La star de 24 ans est en fin de contrat et n'a pas encore prolongé. Ses prétendants se tiendraient naturellement à l'affût. De leur côté, les dirigeants parisiens aimeraient voir l'international français rester. Et dans cette optique, le club de la capitale préparerait une offre pour convaincre le capitaine de l'équipe de France d'étendre son engagement pour une plus longue période que prévue.

Le feuilleton Kylian Mbappé semble bien parti pour durer encore quelques semaines. Le contrat de la star de 24 ans avec le PSG arrive à son terme à l’issue de la saison. Et pour l’instant, un certain flou règne autour de la décision de Kylian Mbappé. Le PSG aimerait le voir prolonger pour qu’il ne parte pas libre en juin prochain.

Mbappé a tranché pour son prochain club

Mais dans le même temps, ses prétendants se tiendraient à l’affût. Le Real Madrid continue d’être annoncé sur le dossier. Arsenal et Liverpool voudraient également mettre la main sur Kylian Mbappé. Néanmoins, le capitaine de l’équipe de France ne voudrait signer que chez les Merengue en cas de départ du PSG. Et tout serait très clair dans son esprit si jamais il ne peut pas débarquer au Real Madrid en fin de saison.

Le PSG va bientôt dégainer une offre