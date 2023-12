Coup de chance pour le sauveur du PSG ?

Thomas Bourseau

Warren Zaïre-Emery, du haut de ses 17 ans, a été l’un des grands artisans de la qualification du PSG en 1/8ème de finale de la Ligue des champions depuis le début de cette campagne. Buteur à Dortmund mercredi soir, le milieu de terrain et international français avoue avoir eu de la chance d’être au bon endroit au bon moment.

Cela aura été laborieux et pendant un bref moment de la soirée de mercredi, le PSG était éliminé de la reine des compétitions européennes. Cependant, grâce à l’égalisation de Warren Zaïre-Emery et à la défaite de Newcastle lors de la réception du Milan AC, le Paris Saint-Germain a arraché sa qualification en 1/8ème de finale de la Ligue des champions sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1).

Warren Zaïre-Emery envoie le PSG en 1/8ème de finale de la Ligue des champions

Le PSG termine donc deuxième de son groupe derrière son adversaire de mercredi soir qu’était le Borussia Dortmund. Délivré par le jeune titi parisien de 17 ans Warren Zaïre-Emery, le PSG a eu de la chance que le principal intéressé trouve le chemin des filets selon ses propres dires relayés par le média CulturePSG .

«Aujourd'hui, j'ai eu la chance que la balle revienne sur moi»