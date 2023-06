PSG : Il annonce un incroyable révolution en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Habitué à lâcher des sommes folles et à proposer des contrats mirobolants pour parvenir à ses fins sur le mercato ces dernières années, le PSG aurait totalement revu sa stratégie de recrutement et devrait proposer autre chose dès cet été, si l’on en croit les informations dévoilées par Jérôme Rothen.

Depuis le rachat du club par le Qatar, à l’été 2011, le PSG a pris pour habitude d’animer chaque période de mercato estival avec des folies financières. Preuve en est, le club de la capitale détient depuis 2017 le record historique de dépense avec le transfert de Neymar, pour 222M€. Et sur le plan contractuel, le PSG a également pris pour habitude de proposer des salaires mirobolants afin de parvenir à ses fins avec les joueurs courtisés. Mais il semblerait que la révolution soit en marche…

« Je vous donne la garantie que ça c’est fini »

Au micro de son émission Rothen Régale sur RMC Sport , jeudi soir, Jérôme Rothen a fait une grande annonce sur les coulisses du mercato au PSG : « Ce qui est sûr, c’est que le PSG ne va pas surpayer un joueur comme ils l’ont fait il y a encore quelques mois ou quelques années. Je vous donne la garantie que ça c’est fini. Ils n’iront pas au-delà sur l’offre de Bernardo Silva. Ils lui ont vendu une belle offre et un projet sportif qui va avec. Libre à Bernardo Silva de choisir si le projet l’intéresse avec cette offre financière ou d’aller prendre beaucoup plus de millions en Arabie saoudite ou ailleurs. Ça c’est de la certitude », assure l’ancien joueur du PSG.

« Le club a décidé de prendre une statégie différente »