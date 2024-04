PSG : Il annonce le successeur de Mbappé !

Axel Cornic

A quelques mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé aurait déjà tranché pour son avenir, puisqu’il aurait annoncé son départ au Paris Saint-Germain. Ce n’est pas encore confirmé, mais au sein du club de la capitale on travaillerait déjà sur sa succession, avec une piste précise qui semble beaucoup plaire aux Parisiens.

Personne n’a encore eu la confirmation des informations autour de Kylian Mbappé, mais tout le monde pense déjà à son successeur. Et les candidats ne manquent pas, puisque les plus grandes stars du football européen sont actuellement liées au PSG pour prendre la place de la star française.

Le PSG cherche sa nouvelle star

C’est notamment le cas avec celles de Serie A, puisque la presse italienne parle d’un intérêt prononcé pour Lautaro Martinez de l’Inter, ou encore de Rafael Leão de l’AC Milan. Mais c’est surtout Victor Osimhen qui semble avoir la cote au sein du PSG ! D’ailleurs, nous vous avions déjà parlé de cette piste dès l’été dernier sur le10sport.com, puisque l’attaquant du Napoli avait été l’une des grandes obsessions de Luis Campos.

« L’avenir d’Osimhen ? Il est très probable qu’il joue au PSG la saison prochaine »