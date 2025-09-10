PSG - «Horrible» : Le transfert qui choque tout le monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Fraîchement recruté par Manchester City, Gianluigi Donnarumma est très attendu en Premier League. Cependant, la prestation du portier italien contre Israël (5-4) a semé la panique en Angleterre où les médias s’inquiètent déjà du rendement de l’ancien gardien de but du PSG. Ses débuts ce week-end lors du derby de Manchester devraient être suivis de près.

Malgré une seconde partie de saison dernière exceptionnelle, Gianluigi Donnarumma a été invité à quitter le PSG cet été, Luis Enrique réclamant le transfert de Lucas Chevalier. Par conséquent, l'international italien a rejoint Manchester City qui a déboursé environ 35M€ pour le recruter. Mais alors que se profile le derby de Manchester pour le grands débuts de Donnarumma à City, sa prestation lors de la folle victoire de l'Italie contre Israël (5-4) commence à semer la panique en Angleterre comme l'écrit The Sun.

Donnarumma : c'est déjà la panique en Angleterre « Donnarumma envoie le ballon dans son propre filet après une horrible gaffe, mais l’arbitre le sauve quelques jours avant le derby de Manchester. L’Italien pourrait être l’un des deux débutants entre les poteaux lors du derby de Manchester de ce dimanche », peut-on lire dans le Tabloïd anglais, qui en rajoute d’ailleurs une couche au sujet de Gianluigi Donnarumma.