PSG : Gros sacrifice du Qatar pour se débarrasser de Neymar

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste

Comme ce fut déjà le cas l’été dernier, le PSG cherchera à se débarrasser de Neymar durant le mercato estival. Luis Campos ne compte pas sur l’attaquant brésilien pour l’avenir du projet QSI et tente de lui trouver un point de chute, un objectif compliqué à atteindre avec son imposant salaire. Mais le PSG a peut-être trouvé la solution…

Interrogé vendredi dernier en conférence de presse, Christophe Galtier affichait un discours relativement énigmatique sur l’avenir de Neymar, ne garantissant pas forcément sa présence au PSG l’an prochain : « Est-ce que l'on reverra Neymar la saison prochaine ? Je suis déjà très focus sur nos cinq derniers matchs et on verra ce qui se passe la saison prochaine (...) Je ne peux pas répondre à cette question car la saison prochaine sera la saison prochaine, nous devons bien finir. Je ne fais pas de langue de bois et je suis concentré sur ces cinq matchs », a indiqué l’entraîneur du PSG. Et pour cause…

PSG : Messi et Neymar sanctionnés, un cadre n’en revient pas https://t.co/agETHq6Vyw pic.twitter.com/IykY5KR1Bj — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

Le PSG veut lâcher Neymar

À en croire les dernières tendances, le PSG envisagerait de vendre Neymar. Une hypothèse déjà étudiée l’été dernier par Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale, mais malgré quelques touches en Premier League (Chelsea, Manchester City, Newcastle), aucune ne s’est concrétisée. Il faut dire que son solide contrat que le lie jusqu’en 2027 au PSG ainsi que son imposant salaire (qui avoisine les 40M€ par an) sont des freins pour ses éventuels prétendants.

Un prêt avec option d’achat à l’étude ?

Et le PSG a peut-être trouvé la parade pour faciliter le départ de Neymar. Ces dernières semaines, plusieurs sources ont évoqué la possibilité d’un prêt avec option d’achat pour l’international brésilien cet été, et le quotidien espagnol AS a confirmé cette tendance. Le PSG prendrait alors à sa charge une partie du salaire de Neymar, avant une vente définitive à l’été 2024. Reste à savoir si un club sera tenté par cette formule.