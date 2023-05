«Ils n’ont pas l’argent», l’OM rate un énorme transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé sur les traces de Seko Fofana la saison passée, l’OM n’était pas parvenu à boucler le recrutement du robuste milieu de terrain du RC Lens. Et pour cause, comme l’a indiqué l’international ivoirien au Youtubeur Mohamed Henni, l’OM n’avait tout simplement pas les moyens de le déloger du RC Lens.

Samedi soir, le RC Lens a dominé l’OM au terme d’un match spectaculaire (2-1) et prend ainsi une sérieuse option sur la deuxième place, qualificative directement pour le Ligue des Champions. Un choc dans lequel Seko Fofana a été décisif, puisque le capitaine lensois de 28 ans a inscrit le premier but de son équipe et a rendu une copie XXL.

L’OM voulait Fofana

Un comble lorsque l’on sait que la direction de l’OM faisait partie des prétendants les plus insistants l’an passé pour recruter Seko Fofana, avant que ce dernier ne finisse par prolonger son contrat jusqu’en 2025 avec le RC Lens. Et on en sait un peu plus sur les raisons de l’échec sur ce dossier pour l’OM.

« Impossible pour l’OM, ils n’ont pas d’argent »