PSG : Gros problème en vue pour l'été 2023

Axel Cornic

Lors du dernier mercato, le Paris Saint-Germain a souhaité se séparer d’un grand nombre de joueurs, mais a souvent été contraint d’accepter des prêts pour boucler leurs départs. C’est le cas avec Leandro Paredes, qui a filé à la Juventus… mais qui pourrait bientôt faire son retour au PSG, selon les médias italiens.

C’est un fait, depuis l’arrivée de QSI il y aune dizaine d’année, le PSG ne sait pas vendre. Souvent prisonnier des énormes salaires accordés à ses joueurs, le club de la capitale n’arrive que rarement à trouver preneur et lorsque c’est le cas, il doit réaliser d’énormes sacrifices.

L’option d’achat de Paredes n’est plus obligatoire

En Italie, on peut notamment trouver Leandro Paredes, qui a été prêté à la Juventus avec une option d’achat quelque peu supérieure à 22M€. Or, cette option ne serait plus obligatoire depuis que le club bianconero s’est fait éjecter de la Ligue des Champions et du côté du PSG on peut désormais craindre le pire.

La Juventus l’a déjà prévenu