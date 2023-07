PSG : Gros coup de gueule en interne, le Qatar obéit

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le mercato estival bat son plein et que le PSG s’est déjà offert six recrues, Luis Campos semble enfin à l’aise. Il faut dire que le conseiller football est « débarrassé » d’Antero Henrique, un acolyte qu’il a eu du mal à accepter la saison passée.

Il y a un an, le PSG s’est séparé de Leonardo. Le Brésilien a été remplacé par Luis Campos, considéré comme l’un des meilleurs recruteurs au monde. Après le LOSC et l’AS Monaco, le Portugais vit donc sa troisième expérience en France. Et pour le moment, le conseiller football du PSG ne fait pas encore de miracle.

Henrique écarté, Campos jubile

Il faut dire que le début de son aventure a été un peu contrastée, notamment en raison de la présence d’Antero Henrique. A en croire les informations de L’Équipe , Luis Campos considérait Henrique comme une concurrence difficile à gérer. Et il est parvenu à obtenir sa mise à l’écart.

«Il y a eu des problèmes entre les deux»