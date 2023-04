PSG : Galtier sur la sellette, Messi a tranché

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier sur le banc du PSG, l’avenir de Christophe Galtier est incertain. S’il devrait être maintenant selon nos informations, plusieurs potentiels successeurs sont évoqués ces dernières semaines, ce qui pourrait conditionner l’avenir de Lionel Messi. Ce dernier attendrait de connaître l’identité de l’entraîneur du club de la capitale pour la saison prochaine avant de se décider.

« Nous travaillons depuis des semaines et la semaine dernière aussi. Et est-ce que j'ai la certitude d'être entraîneur du PSG la saison prochaine ? Je me projette pour être l'entraîneur du PSG la saison prochaine . » En conférence de presse avant le déplacement du PSG à Angers (1-2) le week-end dernier, Christophe Galtier s’était montré rassurant sur son avenir.

Galtier devrait être maintenu

Comme indiqué par Le 10 Sport , sauf retournement de situation, Christophe Galtier, sous contrat jusqu’en juin 2024, devrait être maintenu sur le banc du PSG. Mais sa présence pourrait conditionner l’avenir de Lionel Messi, qui sera libre à la fin de la saison.

Messi veut savoir qui sera l’entraîneur la saison prochaine