PSG : Menacé par Zidane, il vide son sac

Pour remplacer Christophe Galtier au PSG, le Qatar rêverait toujours de recruter Zinedine Zidane. Toutefois, le Ballon d'Or 98 aimerait faire son retour à la Juventus, après avoir brillé à Turin durant sa carrière de joueur. Menacé par Zinedine Zidane, Massimiliano Allegri a fait passer un message clair sur son avenir.

Alors que le PSG est méconnaissable en cette deuxième partie de saison, Christophe Galtier est en danger. En effet, le Qatar pourrait décider de se séparer de son entraineur à l'issue de cet exercice 2022-2023. Et pour pallier le potentiel départ de Christophe Galtier, les hautes sphères du PSG rêveraient toujours de s'offrir les services de Zinedine Zidane. Toutefois, ce dernier aimerait faire son retour à la Juventus, là où il a flambé en tant que joueur, d'après les dernières indiscrétions de RMC Sport.

Sachant que Zinedine Zidane veut lui chiper sa place à la Juventus, Massimiliano Allegri s'est lâché sur son avenir en conférence de presse ce mardi. « Si j'ai décidé à 100% de rester à la Juventus ? J'ai un contrat de deux ans. Je suis un privilégié à la Juventus. Travailler sept ans à la Juve est réservé à peu de gens. Je suis l'un d'entre eux et je me sens privilégié. Dans la vie, il y a des difficultés, des moments où les choses ne se passent pas bien. Il faut les affronter en ayant des projets clairs pour l'avenir. Je suis un corporatiste, mais je sens aussi la responsabilité d'apporter une valeur ajoutée aux joueurs » , a précisé le coach de la Juve , avant d'en rajouter une couche.

