PSG : Et c’est reparti pour Neymar

Thomas Bourseau

Lionel Messi sur le départ, et Neymar ? Le PSG aurait à coeur de se séparer du Brésilien. Et à en croire les informations circulant dans la presse, il semblerait que diverses portes de sortie s’offriraient à lui.

Et si l’aventure de Neymar au PSG, qui a été initiée à l’été 2017, prenait fin à l’issue de la saison ? C’est du moins la volonté qu’afficherait Luis Campos en interne, comme ce fut déjà le cas l’été dernier selon Foot Mercato . Ce vendredi, le média spécialisé a fait savoir que des agents mandatés prendraient part à cette opération en coulisses afin d’aider le PSG à se séparer de Neymar.

Chelsea et Manchester United toujours sur les rangs pour Neymar

Toujours selon Foot Mercato, Chelsea serait toujours dans le coup. Le co-propriétaire des Blues Todd Boehly peinerait à résister à l’idée de mettre la main sur le top joueur qu’est Neymar. Manchester United prendrait également en considération l’option Neymar.

Mercato : Neymar sur le départ, le PSG attend un miracle https://t.co/A33TDn0icg pic.twitter.com/Ycb4SD67lj — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Une opportunité exotique pour Neymar ?