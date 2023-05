PSG : Incroyable, le Qatar peut se tirer une balle dans le pied avec Mourinho

Axel Cornic

L’avenir de Christophe Galtier fait énormément parler en ce moment, avec le vent de la révolution qui souffle sur le Paris Saint-Germain à quelques semaines de la fin de la saison. Il pourrait être remercié moins d’un an après son arrivée et les noms de ses possibles successeurs fusent de tous les côtés, avec notamment le vieux fantasme José Mourinho.

Personne n’aimerait être à la place de Christophe Galtier en ce moment. Avec les résultats catastrophiques depuis le début de l’année 2023 le coach du PSG est annoncé en danger et pour ne rien arranger, il doit gérer plusieurs polémiques plus ou moins graves en parallèle... voyant les noms de ses possibles successeurs défiler.

Scandale au PSG : Messi donne sa réponse au Qatar https://t.co/MPl82qVy6h pic.twitter.com/RsG20hw6oI — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

José Mourinho, enfin la bonne ?

Si Zinédine Zidane semble être toujours très apprécié, le PSG pourrait avoir une occasion en or cet été pour José Mourinho. La Gazzetta dello Sport annonce en effet que les relations entre le Portugais et les propriétaires de l’AS Roma se seraient grandement détériorés ces derniers mois et une séparation semble proche.

