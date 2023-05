Galtier : Le PSG rêve de son nouvel entraineur, la réponse tombe

Axel Cornic

Après une première saison extrêmement compliquée, Christophe Galtier est déjà annoncé sur le départ au Paris Saint-Germain et forcément, les noms de ses possibles successeurs fusent. Du côté de Doha on rêverait notamment d’un retour de Thiago Motta, ancien joueur du PSG qui réalise des belles choses avec Bologna en Serie A.

Tout le monde se demande qui sera assis sur le banc du PSG la saison prochaine. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que pour le moment aucune solution ne se détache et Christophe Galtier semble donc parti pour rester à son poste. Mais tout peut encore arriver...

Les débats sont ouverts pour la succession de Galtier

Car les pistes du PSG pour le remplacer sont nombreuses. Zinédine Zidane est toujours ans club et même si RMC Sport a évoqué son envie de rejoindre la Juventus, il pourrait redevenir une option sérieuse. Mais celui qui a de plus en plus la cote se comme Thiago Motta, qui a porté les couleurs du club parisien comme joueur avant de faire ses premiers pas comme entraineur chez les U19.

Motta pense à l’avenir... avec Bologna