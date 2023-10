PSG : En direct, il demande le transfert de Mbappé !

Thomas Bourseau

Pendant une bonne partie du dernier mercato, il a été question d’un départ de Kylian Mbappé en Arabie saoudite, au Real Madrid ou bien à Liverpool. Désireux de rester au PSG, Mbappé a vu son vœu finalement être exaucé. Et alors que lui et le Paris Saint-Germain affichent de grosses difficultés ces derniers jours, Gabriel Agbonlahor lui demande d’aller au Real Madrid.

Kylian Mbappé n’a plus marqué pour le PSG depuis le 19 septembre dernier et son penalty inscrit face au Borussia Dortmund. Passé au travers face à Clermont (0-0) et Newcastle (4-1), le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain est entré dans l’ultime année de son contrat.

«Kylian Mbappé est en train de perdre une année au PSG»

Ancien international anglais, Gabriel Agbonlahor a fait un constat clair sur la situation de Mbappé à talkSPORT . « Mbappé est un grand joueur, il joue au PSG, mais veut-il être là ? Veut-il être au Real Madrid ? Il pourrait être au Real Madrid avec (Jude) Bellingham, avec Vinicius Jr et ferait tellement mieux. Kylian Mbappé est en train de perdre une année au PSG. Je ne les vois pas gagner la Ligue des champions. Il sera également plus difficile pour eux de remporter leur championnat, qui ne semble pas aussi facile que les années précédentes ».

