PSG : En attendant Mbappé, la star du Real Madrid adoube un «crack» !

Le Real Madrid pourrait frapper un grand coup lors du mercato estival en accueillant Kylian Mbappé dont le contrat au PSG expirera le 30 juin prochain. Jude Bellingham avait déjà fait part de cette opération à son arrivée l’été dernier et s’emballe pour un autre « crack » qui va s’installer à Madrid.

Le Real Madrid ne s’en cache plus du tout : Kylian Mbappé est attendu à la Casa Blanca. D’ailleurs, lors des conférences de presse de présentation d’Aurélien Tchouaméni à l’été 2022 et de Jude Bellingham en juin 2023, les journalistes ont interrogé les nouveaux venus d’un potentiel transfert de Mbappé.

Bellingham attend Mbappé au Real Madrid

Pour Jude Bellingham qui fait l’unanimité depuis son transfert à 100M€ du Borussia Dortmund, Kylian Mbappé est « un grand joueur et j'adorerais jouer avec lui, qui n’aimerait pas ? C'est quelque chose que je ne peux pas commenter. Je n'ai vu que ce qu'il y a sur Internet et je pense que tout ce que l'on voit n'est pas vrai et qu'il ne faut pas croire les choses mot pour mot ».

Bellingham x Endrick…🤍 pic.twitter.com/zt96DUpIAr — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 27, 2024

Bellingham en adoration devant Endrick : «Crack»