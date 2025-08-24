PSG - Donnarumma : Luis Enrique déballe tout !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre toute attente, le PSG a décidé de ne pas prolonger le contrat de Gianluigi Donnarumma qui prend fin en juin 2026. Une décision prise par Luis Enrique qui a réclamé le transfert de Lucas Chevalier qui a débarqué pour 55M€, bonus compris. Présent en conférence de presse, le technicien espagnol a justifié son choix très fort.

Donnarumma-Chevalier, Luis Enrique dit tout « Eh bien c'est très facile. Nous voulons de notre gardien un jeu associatif, comme c'est le cas de notre équipe. Au niveau offensif, nous voulons qu'il nous donne de la continuité, qu'il puisse générer de la supériorité, qu'il puisse prendre les décisions adéquates en fonction du pressing de nos adversaires et des solutions qui existent », explique l'entraîneur du PSG devant les médias, avant d'en rajouter une couche.