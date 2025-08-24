PSG - Donnarumma : Luis Enrique déballe tout !

Contre toute attente, le PSG a décidé de ne pas prolonger le contrat de Gianluigi Donnarumma qui prend fin en juin 2026. Une décision prise par Luis Enrique qui a réclamé le transfert de Lucas Chevalier qui a débarqué pour 55M€, bonus compris. Présent en conférence de presse, le technicien espagnol a justifié son choix très fort.
Donnarumma-Chevalier, Luis Enrique dit tout
« Eh bien c'est très facile. Nous voulons de notre gardien un jeu associatif, comme c'est le cas de notre équipe. Au niveau offensif, nous voulons qu'il nous donne de la continuité, qu'il puisse générer de la supériorité, qu'il puisse prendre les décisions adéquates en fonction du pressing de nos adversaires et des solutions qui existent », explique l'entraîneur du PSG devant les médias, avant d'en rajouter une couche.
« Sans le ballon, j'attends de lui qu'il couvre notre ligne défensive, j'attends évidemment du jeu aérien et toutes les situations habituelles d'un gardien sur sa ligne. Voilà au niveau général ce que nous attendons de nos gardiens. Au niveau mental, on attend évidemment du leadership. Le gardien est aussi un joueur qui voit tout le terrain et tous les joueurs, donc il a une vision générale de ce qui se passe sur le terrain. Voilà ce qu'on attend de nos gardiens, pas seulement de Lucas Chevalier, mais aussi de Renato (Marin) et bien sûr de Safonov (...) Ce sont des décisions toujours difficiles à prendre. Je n'ai aucun problème à prendre ces décisions, mais je ne veux rien expliquer publiquement sur des joueurs qui sont au PSG. Cela ne m'intéresse pas. Je peux comprendre les critiques, tout ce qui concerne nos décisions ou mes décisions. Mais je dois dire qu'on est calme, tranquille. On sait où nous voulons aller et c'est la chose la plus importante pour moi », ajoute Luis Enrique, rapporté par CulturePSG.