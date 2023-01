PSG, Deschamps… Zidane, l'incroyable coup de théâtre 

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est désormais acté, Didier Deschamps reste à la tête de l’équipe de France. Finaliste du dernier Mondial au Qatar, le sélectionneur a rempilé jusqu’en 2026 avec les Bleus, une grande satisfaction pour le principal intéressé, désireux de poursuivre sa mission quatre années supplémentaires comme vous l’avait révélé le10sport.com. En revanche, Zinedine Zidane essuie un revers majeur, lui qui n’avait pas hésité à repousser plusieurs offres importantes pour rester à la disposition de la FFF.

Didier Deschamps a finalement obtenu gain de cause ! La FFF a officialisé ce samedi la prolongation de contrat du sélectionneur tricolore jusqu’en 2026. Guy Stéphan, son adjoint, Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens, et Cyril Moine, le préparateur physique, poursuivront également leur mission à ses côtés. Comme vous l’avait révélé le10sport.com, Deschamps espérait rempiler pour quatre années supplémentaires, alors que Noël Le Graët optait dans un premier temps pour un nouveau bail de deux années, soit jusqu’à l’Euro 2024. C’est donc DD qui a obtenu satisfaction, à l’inverse de Zinedine Zidane, qui connaît là une désillusion colossale.

La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d’annoncer la prolongation de 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 à la tête de l’Équipe de France jusqu’au mois de juin 𝟮𝟬𝟮𝟲 ✍️➡️ https://t.co/4CawVszXsS#FiersdetreBleus pic.twitter.com/W2YV4bOVf3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 7, 2023

« Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là ou pas », déclarait Zidane en mai 2022

Car Zinedine Zidane lorgnait le poste et ne le cachait pas. Sans faire ouvertement pression sur Didier Deschamps, l’ancien entraîneur du Real Madrid affichait ses ambitions au cours d’un long entretien accordé à L’Équipe en mai dernier. « Sélectionneur ? J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France , déclarait Zinedine Zidane. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées ! (Il met sa main sur son cœur.) Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête. » Relancé sur l’après-Deschamps, Zizou était resté prudent sur le sujet. « Je ne sais pas. Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là ou pas », confiait-il. Le moment n’est finalement pas le bon, alors que l’ancien meneur de jeu avait réuni toutes les conditions pour pouvoir répondre favorablement à un éventuel appel de la FFF.

Zidane a recalé la Premier League…

Désireux de souffler après sa seconde aventure au Real Madrid, Zinedine Zidane a pris du recul en mai 2021, avec l’idée de prendre une année sabbatique. Dans les mois qui ont suivi, plusieurs clubs ont envisagé ou tenté de convaincre le Français de reprendre du service, à l’instar de Manchester United ou Chelsea plus récemment. Un avenir en Premier League n’a toutefois pas séduit Zinedine Zidane. « Certaines conditions rendent les choses plus difficiles. Quand on me dit : “Tu veux aller à Manchester '” Je comprends l’anglais mais je ne le maîtrise pas totalement , répondait l’ancien numéro 10 des Bleus dans L’Équipe. Je sais qu’il y a des entraîneurs qui vont dans des clubs sans parler la langue. Mais moi, je fonctionne autrement. Pour gagner, plein d’éléments entrent en jeu. C’est un contexte global. Moi, je sais ce dont j’ai besoin pour gagner. » En revanche, la piste menant au PSG a nécessité à Zinedine Zidane une réflexion plus profonde, tiraillé entre la perspective d’intégrer un projet compétitif et l’envie de ne pas s’engager avec toujours en ligne de mire le poste de sélectionneur.

… Et le PSG

« Il ne faut jamais dire jamais. Surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd’hui , assurait Zinedine Zidane, questionné par L’Équipe en mai dernier sur une possible signature au PSG. Quand j’étais joueur, j’avais le choix, presque tous les clubs. Entraîneur, il n’y a pas cinquante clubs où je peux aller. Il y a deux ou trois possibilités. C’est la réalité actuelle. » Sur le papier, le Paris Saint-Germain répond aux critères d’un Zinedine Zidane très ambitieux. « Si je repars dans un club, c’est pour gagner. Je le dis en toute modestie. C’est pour cela que je ne peux pas aller n’importe où. Pour d’autres raisons, aussi, je ne pourrais peut-être pas aller partout », martelait Zizou . Comme vous l’a révélé le10sport.com, le Qatar avait fait de lui son objectif prioritaire, le candidat rêvé pour succéder à Mauricio Pochettino. Alors que le PSG est prêt à lui offrir un pont d’or et les pleins pouvoirs, celui-ci décide malgré tout de ne pas donner suite, espérant que la place sur le banc de l’équipe de France se libère à la fin de l’année 2022, lorsque le bail de Didier Deschamps prendra fin. Un pari osé, et donc perdu aujourd’hui pour ZZ .

« Deschamps ne lâchera jamais le poste à Zidane, c’est clair et net »