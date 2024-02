PSG - Départ de Mbappé : Mission impossible pour Macron !

Thibault Morlain

En 2022, le feuilleton Kylian Mbappé était devenu une affaire d'Etat en France. En fin de contrat au PSG, le Français était annoncé au Real Madrid. Emmanuel Macron est alors intervenu pour le convaincre de rester et Mbappé a finalement prolongé au PSG. Deux ans plus tard, l'histoire ne se répètera pas, le président de la République ne pouvant rien faire cette fois.

Emmanuel Macron a-t-il permis au PSG de garder Kylian Mbappé en 2022 ? Le président de la République est en tout cas intervenu pour que l'international français prolonge à Paris il y a deux ans. Mbappé avait d'ailleurs révélé à propos de ces échanges : « Il m'a appelé pour me dire : 'Je sais que tu veux partir. Je veux te dire que tu es aussi important en France. Je ne veux pas que tu partes. Tu as la possibilité d'écrire l'histoire ici. Tout le monde t'aime'. J'ai répondu que j'appréciais, parce que c'était vraiment fou. Le président vous appelle et veut que vous restiez ». Bis repetita en 2024 ? La réponse est non.

Succession de Mbappé : Catastrophe déjà annoncée au PSG ! https://t.co/Xln4QX0os1 pic.twitter.com/nkMwpuW6OM — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

Riolo envoie Mbappé au Real Madrid

Kylian Mbappé va quitter le PSG et Daniel Riolo n'a aucun doute sur sa future destination. Alors que certains évoquaient l'option Liverpool, le journaliste RMC a expliqué lors d'un entretien pour AS : « Liverpool peut-il être une alternative pour Mbappé ? Le club qu'il veut, c'est le Real Madrid, et sauf si le club ne veut pas de lui, il ira au Real Madrid. Il n'y a pas de doute à ce sujet ».

« Cette fois, Macron ne pourra pas le convaincre »