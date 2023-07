PSG : Dembélé reçoit un coup de pression pour son transfert

Alexis Brunet

Le PSG cherche à se renforcer en attaque pour la saison prochaine. Les noms d'Harry Kane et de Bernardo Silva reviennent avec insistance depuis plusieurs semaines. Plus récemment c'est la piste Ousmane Dembélé qui a fait son apparition. Le Français serait même très proche de Paris, et son agent le pousserait à rejoindre le club français.

Pour le moment, le PSG n'arrive pas à mettre la main sur une star pour son attaque. Au poste de buteur, c'est Harry Kane qui est la priorité de Paris. Le buteur n'a plus qu'une année de contrat à Tottenham, et il pourrait donc quitter la formation anglaise. Le champion de France l'a bien compris, mais aussi celui d'Allemagne. Le Bayern Munich est très intéressé par l'attaquant, et c'est même l'équipe de Thomas Tuchel qui serait favorite pour faire signer le meilleur buteur des Three Lions.

Le PSG veut un ailier droit aussi

Harry Kane n'est pas la seule priorité du PSG en attaque. Luis Campos cherche depuis un moment maintenant à faire venir Bernardo Silva à Paris. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le conseiller football parisien a transmis une seconde offre de 60M€ à Manchester City. Le club anglais a décliné cette proposition, et il ne semble pas prêt à laisser partir son joueur. Le champion de France doit donc trouver d'autres pistes, et justement un nom est ressorti dernièrement.

Mercato : Le PSG fonce pour sur ce gros coup à 50M€ https://t.co/NwpZI303FD pic.twitter.com/fA7ORxtBda — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

L'agent de Dembélé le pousse à rejoindre le PSG