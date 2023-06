PSG : Coup de tonnerre, Mbappé a recalé sa mère

Thomas Bourseau

Épaulée par l’avocate Delphine Verheyden, Fayza Lamari gère les intérêts de son fils Kylian Mbappé tout en menant les négociations contractuelles. Elle fut au cœur des échanges avec le Real Madrid, club qu’elle voulait qu’il rejoigne l’été dernier et avec lequel elle avait mené de grosses discussions au point de choquer le Real Madrid. Mais Mbappé lui a dit non pour le PSG.

Lors du printemps 2022, Kylian Mbappé surprenait son monde en prenant la décision de prolonger son contrat au PSG alors que le Real Madrid lui déroulait le tapis rouge et était prêt à faire de grosses concessions au niveau des droits à l’image, dont Mbappé en aurait eu l’intégralité, une première pour le Real Madrid. Néanmoins, cela n’a pas semblé assez pour Fayza Lamari, mère et représentante de Kylian Mbappé.

La mère de Mbappé vue par le Real Madrid : «Elle est implacable. Elle vous dit "non" et ne laisse pas un centimètre de côté»

Au point où une source du Real Madrid, restée anonyme, a fait passer le message suivant à The Athletic ces dernières heures. « Elle est implacable. Elle vous dit "non" et ne laisse pas un centimètre de côté. Elle en voulait plus ». Néanmoins, le souhait premier de Fayza Lamari pour son fils, qui est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG cette saison grâce à sa prolongation de contrat, était qu’il choisisse le Real Madrid plutôt que le PSG.

Lamari voulait que son fils aille au Real Madrid, elle a échoué