PSG : Coup de théâtre pour un transfert à 200M€ ?

Benjamin Labrousse

Récemment, MARCA révélait que le FC Barcelone avait repoussé une offre de 200M€ du PSG pour Lamine Yamal. Si depuis, cette information a été contredite en France, le club parisien pourrait logiquement s’intéresser au prodige de 16 ans. Néanmoins, un transfert est quasiment impossible à réaliser selon certains observateurs. Explication.

Ces derniers jours, une bombe a été lâchée sur le mercato. En effet, MARCA révélait que le PSG avait formulé une offre de 200M€ pour le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal. Néanmoins, le média espagnol précisait que le club blaugrana avait repoussé cette proposition. Rapidement, plusieurs médias comme RMC Sport affirmaient que le club parisien n’avait jamais transmis la moindre offre pour le fulgurant ailier de 16 ans…

Mercato - PSG : Le nouveau Mbappé réclame une fortune ! https://t.co/ohNB5TGtai pic.twitter.com/JWbdx48Q3s — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

« Il est certain qu'ils l'étudieraient »

Journaliste pour CBS Sports , Jonathan Johnson a également lâché quelques révélations sur ce dossier Lamine Yamal. Auprès de CaughtOffside , Johnson souligne que si un tel transfert était possible, le PSG l’étudierait de près : « Si la transaction était intéressante et favorable au PSG sur le plan financier, il est certain qu'ils l'étudieraient, mais je ne pense pas qu'il soit en haut de leur liste d'achats pour le moment si le prix reste dans les centaines de millions, comme les rumeurs l'ont suggéré » .

« Je ne pense pas que ce soit un scénario réaliste »