PSG : Coup de théâtre pour le transfert d’un joueur de Deschamps ?

Thomas Bourseau

Ces derniers temps, le nom de Youssouf Fofana revient occasionnellement sur la toile dans le cadre d’un éventuel transfert au PSG. En quête de sang neuf au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain ne semblerait pas faire du joueur de l’AS Monaco et de l’équipe de France une piste concrète de son mercato.

Comme le prouvent certaines recrues effectuées par le PSG à la dernière intersaison, la volonté de franciser l’effectif du club de la capitale est bien présente dans les bureaux de la direction. Et après Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani ou encore Bradley Barcola, un autre joueur tricolore pourrait débarquer au Paris Saint-Germain.

Une recrue hivernale au milieu de terrain ?

RMC Sport a en effet dernièrement dévoilé que Youssouf Fofana ferait partie de la short-list de Luis Campos. Le conseiller football du PSG jugerait qu’il y a un manque au milieu de terrain et le10sport.com vous confiait le 16 novembre dernier que le Paris Saint-Germain se dirigeait vers une recrue au milieu de terrain pour le mercato hivernal et que, dans le respect du désir de recruter français, plusieurs options pourraient être prises en considération comme Adrien Rabiot, Khéphren Thuram ou encore Youssouf Fofana.

Fofana, une piste pas concrète au PSG ?