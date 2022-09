Foot - Mercato - PSG

PSG : Cette recrue de Campos savoure ses débuts

Publié le 4 septembre 2022 à 11h15 par Hugo Chirossel

Arrivé cet été en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike continue son apprentissage. Entré en jeu à 20 minutes de la fin samedi face à Nantes (0-3), le jeune attaquant de 20 ans se sent à l’aise au PSG et profite de chaque minute qu’on lui donne sur le terrain.

Le PSG a enchaîné une cinquième victoire en six journées samedi soir sur la pelouse de Nantes (0-3). Kylian Mbappé par deux fois (18e, 54e) et Nuno Mendes (68e) ont permis aux Parisiens de l’emporter à la Beaujoire.

Sarabia préféré à Ekitike

Christophe Galtier avait d’ailleurs décidé de faire démarrer Neymar sur le banc pour cette rencontre, afin de préparer au mieux le début de la Ligue des champions mardi. On pouvait s'attendre à voir Hugo Ekitike, mais c’est finalement Pablo Sarabia qui a débuté. L’ancien joueur du Stade de Reims est entré en jeu à la 70e minute en remplacement de l’Espagnol.

«J’apprends à devenir un joueur d’un grand club»