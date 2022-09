Foot - Mercato - PSG

PSG : Après le mercato, Galtier lâche une réponse à Henrique

Publié le 4 septembre 2022 à 09h15 par Arthur Montagne

A l'issue d'un mercato globalement frustrant, notamment dans le sens des arrivées, Antero Henrique est clairement pointé du doigt. Christophe Galtier a d'ailleurs été interrogé sur sa relation avec le dirigeant portugais, et sa réponse en dit long sur les tensions en interne...

Cet été, le mercato du PSG a été essentiellement marqué par un dégraissage impressionnant puis plus de 20 joueurs sont partis. Néanmoins, ces départs ont essentiellement été bouclés sous la forme de prêts, et non de transferts secs, ce qui a pu être reproché à Antero Henrique, en charge des négociations avec les clubs durant l'été. Mais surtout, l'échec du transfert de Milan Skriniar n'aurait pas du tout plu à Luis Campos et Christophe Galtier qui seraient très remontés contre Antero Henrique en interne.

«Évidemment que Skriniar était un joueur que nous avions identifié»

D'ailleurs, après la victoire contre le FC Nantes samedi soir (3-0), Christophe Galtier a été interrogé sur les tensions avec Antero Henrique. « Nous avons subi beaucoup de départs, de prêts. Évidemment que Milan Skriniar était un joueur que nous avions identifié. Nous nous pensions tout proches d’un accord à un moment, mais les prix sont montés au fur et à mesure que le temps passait. Je peux comprendre notre président, parce que verser un tel montant de transfert pour un joueur en fin de contrat dans un an, c’est énorme », assure l'entraîneur du PSG au micro de Canal+ .

«Moi je suis en relation constante avec mon président et Luis Campos»